Доллар по итогам торгов упал до 29,19 рубля

Российский рубль в пятницу, 24 февраля, укрепился по отношению к доллару почти на 50 копеек. Валюта РФ по итогам торгов обновила локальные минимумы. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск пятницы упал до 29,19 рубля.

Курс американской валюты упал на 49 копеек по сравнению с уровнем закрытия среды. Этот показатель соответствует уровням начала осени 2011 года, отмечает РИА Новости. Курс евро снизился всего на 6 копеек и составил 39,20 рубля. Стоимость бивалютной корзины по данным на 19:00 (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 36 копеек и составила 33,69 рубля.