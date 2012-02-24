Министр финансов Германии не исключает дальнейшей помощи Греции

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (ХДС) не исключает дальнейшей помощи Греции. В то же время он утверждает, что "нет никаких гарантий, что выбранный путь ведет к успеху". Об этом Шойбле заявил в бундестаге на встрече с депутатами.

В минувший понедельник Шойбле принял, утвержденный в бундестаге, второй пакет финансовой помощи в размере 130 млрд евро для спасения Греции.

Этот пакет должен помочь Греции списать более 50 процентов греческих долгов частным кредиторам, однако в условиях продолжающегося экономического спада многие эксперты сомневаются в том, что второй пакет принесет ощутимые результаты.

Как и ранее, Шойбле заявляет, что Греция должна продемонстрировать реальные шаги в осуществлении реформ.