Курс доллара упал на 37 копеек

Рубль в пятницу, 24 февраля, существенно вырос к доллару. В настоящее время российская валюта находится на максимальных уровнях с начала осени 2011 года. Курс доллара расчетами "завтра" к 14.55 мск пятницы упал до 29,31 рубля.



По сравнению с уровнем закрытия среды, 22 февраля, курс американской валюты на ММВБ упал на 37 копеек. Курс евро не изменился, передает РИА Новости. В настоящее время курс евро составляет 39,26 рубля.