Россия и Украина прекратят газовые споры после мартовских выборов

Газовые споры между Россией и Украиной прекратятся после выборов президента. Позиции стран не сближаются, нет "симметричных ответов на симметрично поставленные вопросы", заявил директор Института стран СНГ Владимир Затулин.

По его мнению, "нет политического решения". "Мне кажется, что поводом к этому решению теперь являются окончание избирательной кампании в России и большая возможность для будущего президента сосредоточиться на самых актуальных вопросах отношений в СНГ, а российско-украинские отношения - самые актуальные, на мой взгляд, для России в СНГ", - сказал Затулин, передает РИА Новости. Эксперт считает, что в отношениях между Россией и Украиной необходимо предпринять попытку "новой перезагрузки", и поводом к этому может стать "обновление власти в России".