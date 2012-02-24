Цена на нефть достигла $124 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть достигла рекордного значения с мая 2011 года на фоне признаков восстановления экономики США и Германии.

Цена на "черное золото" выросла с $96 за баррель в начале февраля на фоне роста напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Ряд аналитиков считают, что экономические санкции со стороны США и Европы и ответные действия со стороны Ирана помогут сохранить цены на нефть повышенными в этом году, передает Газета.ру.

В докладе энергетического трейдера и консультанта Ritterbusch and Associates говорится, что рынок нефти превратился в своего рода самостоятельный бесконечный цикл. В нем новые максимумы порождают новые покупки, и это форсирует новые максимумы.