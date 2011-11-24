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24 ноября 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

"Газпром" не намерен снижать предлагаемую Китаю цену на газ в связи с намерением Туркмении увеличить поставки топлива в Поднебесную, сообщил в четверг руководитель российского газового концерна Алексей Миллер.

По его словам, планы Туркмении "на наши условия никак не повлияют", передаёт ИТАР-ТАСС.

Как признавал ранее премьер Владимир Путин, Россия и Китай не могут договориться по поводу цены на газ, так как Пекин добивается скидки. В октябре во время визита премьера в КНР 30-тилетний контракт на поставку российского газа на триллион долларов подписан не был.

"АН" писали, что в четверг глава "Газпрома" высказал твердое убеждение в том, что России удастся избежать "газовой войны" с Украиной. Кроме того, он сообщил о том, что в Москве в пятницу, 25 ноября, состоится подписание документа, согласно которому российский холдинг "Газпром" получит 100% акций белорусского "Белтрансгаза".