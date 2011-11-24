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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Миллер: «Газпром» сегодня заберет 100% «Белтрансгаза»

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в пятницу, 25 ноября, состоится подписание документа, согласно которому российский холдинг «Газпром» получит 100% акций белорусского «Белтрансгаза».

Глава российской компании  Алексей Миллер, отвечая на вопрос, каких соглашений можно будет ожидать от переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, ответил: «Там будет подписание». «Завтра 100% заберем «Белтрансгаза», - сказал он. Миллиер ответил на вопрос, снизит ли Россия цену на поставляемый в Белоруссию газ: «Завтра все узнаете».

ИЧ

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