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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Миллер не видит оснований для новой «газовой войны» с Украиной

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава  ОАО «Газпром»  Алексей Миллер не видит оснований для новой «газовой войны» с Украиной.  По словам Миллера, у компании есть действующий контракт с Украиной  по поставкам газа и на транзит.   Договор  выполняется.

«И Украина будет этот контракт, действующий контракт на 2011-2012 годы,    выполнять», - заявил  глава российской компании.
По его мнению, сейчас «не та ситуация (как была с прекращением поставок газа), когда не было контракта».

Ранее в «Газпроме»  не исключали заключения в ноябре новых газовых соглашений с Украиной, которая добивается снижения цены на газ.
В пятницу, 25 ноября, в Москву приезжает президент Белоруссии  Александр Лукашенко.

По словам  Миллера,  в Москве планируется подписать пакет документов с Белоруссией. В частности, будет подписан документ о покупке российским газовым холдингом еще 50% «Белтрансгаза», передает РИА Новости.
«Завтра 100% заберем  «Белтрансгаза», - заявил Миллер. Все подробности по цене   на поставляемый в Белоруссию газ пообещал глава «Газпрома», будут сообщены завтра.

ИЧ

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