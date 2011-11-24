//Экономика

24 ноября 2011, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер не видит оснований для новой «газовой войны» с Украиной. По словам Миллера, у компании есть действующий контракт с Украиной по поставкам газа и на транзит. Договор выполняется.

«И Украина будет этот контракт, действующий контракт на 2011-2012 годы, выполнять», - заявил глава российской компании.

По его мнению, сейчас «не та ситуация (как была с прекращением поставок газа), когда не было контракта».

Ранее в «Газпроме» не исключали заключения в ноябре новых газовых соглашений с Украиной, которая добивается снижения цены на газ.

В пятницу, 25 ноября, в Москву приезжает президент Белоруссии Александр Лукашенко.



По словам Миллера, в Москве планируется подписать пакет документов с Белоруссией. В частности, будет подписан документ о покупке российским газовым холдингом еще 50% «Белтрансгаза», передает РИА Новости.

«Завтра 100% заберем «Белтрансгаза», - заявил Миллер. Все подробности по цене на поставляемый в Белоруссию газ пообещал глава «Газпрома», будут сообщены завтра.