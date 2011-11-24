В России с 1992 г. наворовали на 10 федеральных бюджетов

//Экономика

24 ноября 2011, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство коммерческих структур, существующих в России, воруют - не платят налоги, прячут деньги в офшорах. С 1992 года из России за рубеж вывезли около 3,17 трлн долларов - почти 10 годовых бюджетов нашей страны.



Такое мнение в интервью радио "Комсомольская правда" высказал профессор МГУ, экономист Марат Мусин. Вместе со своими студентами и коллегами Мусин проанализировал работу более миллиона компаний, работающих в России. По его словам, 738 тысяч из всех компаний в своей финансовой отчетности имеют признаки хищений и легализации. "При этом в 80% случаев это сделали 5% самых богатых компаний. И если брать аналогию с ЮКОСом, то все первые лица этих фирм должны сесть на срок от 5 до 10 лет", - говорит экономист. По его словам, не воруют лишь около 500 тысяч фирм. По данным профессора, примерно треть бюджетных учреждений, втянута в сомнительные финансовые операции. Так, Мусин и его коллеги обнаружили почти 89 млрд рублей, "отмытых" для бюджетников через "фирмы-однодневки" - однако не уточняется, за какой период.



Только за последние несколько лет мимо казны прошло порядка 27% ВВП - это примерно 15 трлн рублей, заявил Мусин, возвращаясь к теме воровства в коммерческих структурах. А если рассматривать данные за весь постперестроечный период, то всплывают невообразимые суммы. "По неофициальным данным одного из финансовых ведомств, с 1992 года вывезли за рубеж около 3,17 трлн долларов (примерно 100 трлн рублей, или почти 10 годовых бюджетов нашей страны). Кроме того, есть и так называемые "карманные деньги", которые украдены через фирмы-однодневки и остались в России. Они пошли на то, чтобы купить дорогую машину, коттедж и так далее. Но за рубежом оседает примерно в пять раз больше", - говорит профессор МГУ.



Мусин приводит и схему воровства. Например, тонна целлюлозы продается на экспорт за 250 долларов. За границей она стоит уже 350 долларов. Разница остается в офшорной посреднической фирме, которая не должна платить налоги в российскую казну. Выявить воров не так уж и сложно, полагает Мусин. "Суть всех коррупционных схем в том, что на каком-то этапе вы должны деньги физически украсть. Вот эту точку и надо засечь. К примеру, если у вас подпольный цех по производству наркотиков, то наступает момент, когда вы должны вбросить эти грязные деньги в легальный сектор экономики. Возникает точка - фирма специального назначения. А у любой однодневки есть характерные особенности, которые отличают ее от честных компаний", - поясняет профессор.



