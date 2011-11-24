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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Минфин: "Вторая волна" кризиса обойдется России в 200 млрд рублей

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

У Правительства России есть 200 миллиардов рублей на случай второй волны кризиса. Эти деньги рассчитаны на возможную социальную поддержку, заявил и.о. главы Министерства финансов  Антон Силуанов на форуме "Финансовый форум России".

К антикризисному резерву отнесены и 110 млрд рублей государственный гарантий, заложенных в бюджет на 2012 год: совокупно эти средства составляют около 0,7% ВВП, пишет "Коммерсант". Финансовый резерв правительства в размере 200 млрд рублей был создан в ноябре 2011 года. Временный руководитель Минфина вновь изложил главную антикризисную идею на 2012 год: при цене нефти менее 93 долларов за баррель Белый дом не будет пересматривать параметры доходов и расходов бюджета, а будет финансировать его дефицит из резервного фонда (1,7 трлн рублей).

ЕЛ

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