Белоруссия готова подписать с Россией документы о купле-продаже ОАО Белтрансгаз

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23 ноября 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

25 ноября в рамках Высшего Государственного Совета (ВГС) в Москве Белоруссия готова подписать с Россией пакет документов о продаже 50% акций ОАО "Белтрансгаз".



Об этом сообщил в среду первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.



По его словам, 25 ноября будет подписано три основных документа: межправительственное соглашение о поставках газа в Белоруссию, начиная с 1 января 2012 года, и о тарифах на его транзит через территорию страны, соглашение о купле-продаже 50% акций ОАО "Белтрансгаз", а также контракт на поставку газа на 2012-2014 годы.



Белорусский вице-премьер отметил, что все документы, которые будут подписаны 25 ноября, выгодны обеим сторонам. Он отметил, что "все эти документы прошли внутригосударственные процедуры, согласованы со всеми нашими министерствами и ведомствами. Были некоторые непринципиальные, несущественные замечания, мы их на прошлой неделе уладили с участием министерств энергетики".



Владимир Семашко напомнимл, что стоимость пакета акций "Белтрансгаза", согласно проведенной в 2006 году независимой оценке, составляет 5 млрд долларов, "за 2,5 млрд долларов уже продали часть", - передает ИТАР-ТАСС.