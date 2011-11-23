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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Медведев внес на ратификацию договор о зоне свободной торговли в СНГ

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду внес на ратификацию в Госдуму договор о зоне свободной торговли в СНГ. Глава российского государства назначил замглавы МЭР Андрея Слепнева своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального Собрания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совет глав правительств стран СНГ ранее одобрил договор о создании зоны свободной торговли. Премьер-министр РФ Владимир Путин пояснил, что в рамках этого договора, подписанного в Санкт-Петербурге 18 октября,  страны отменят импортные и экспортные пошлины по ряду товаров, а существующие изъятия из договора будут ликвидированы позднее.

Отметим, договор подписали все страны СНГ, кроме Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

ИЧ

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