Медведев внес на ратификацию договор о зоне свободной торговли в СНГ

//Экономика

23 ноября 2011, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду внес на ратификацию в Госдуму договор о зоне свободной торговли в СНГ. Глава российского государства назначил замглавы МЭР Андрея Слепнева своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального Собрания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



Совет глав правительств стран СНГ ранее одобрил договор о создании зоны свободной торговли. Премьер-министр РФ Владимир Путин пояснил, что в рамках этого договора, подписанного в Санкт-Петербурге 18 октября, страны отменят импортные и экспортные пошлины по ряду товаров, а существующие изъятия из договора будут ликвидированы позднее.



Отметим, договор подписали все страны СНГ, кроме Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.



В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.