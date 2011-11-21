Госдума РФ приняла закон о повышении акцизов на топливо, бензин подорожает

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21 ноября 2011, 18:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта irkutsk-350.ru

Госдума России в понедельник в третьем и окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые вводят новый график повышения акцизов на бензин в 2012 году и дифференцируют ставки на "Евро-4" и "Евро-5".

Согласно нынешнему графику, средний рост акцизов на топливо в следующем году составит 1,2 рубля с литра. Новый график предусматривает такой рост только до июня 2012 года.

С июля рост ставок пойдет активней. В частности, акциз на бензин "Евро-2" вырастет еще на 35 копеек с литра, в 2013 году – еще на 1,4 рубля и в результате составит 10 100 рублей с тонны.

Акциз на "Евро-3" после выборов вырастет на 35 копеек, в 2013 году – еще на 1,35 рубля с каждого литра. Акциз на дизельное топливо, соответственно, на 20 и на 40 копеек.

Поправки также дифференцируют акцизы на топливо классов "Евро-4" и "Евро-5", который в действующей редакции НК одинаковы.

В частности, акциз на четвертый экостандарт бензина вырастут с 2013 года на 1,25 рубля с литра, оставшись в 2012 году неизменными, сообщает vesti.ru. Акцизы на "Евро-5" в конце следующего года снизятся (на 40 копеек), а в 2013 году повысятся (на 1 рубль с литра).

На год сдвинуты сроки перехода на "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5". Согласно законопроекту, в 2012 году акциз на бензин "Евро-2" будет на прежние 300 рублей выше, чем на "Евро-3", разница в акцизах на "Евро-4" и "Евро-3" составит 1060 рублей, а между 4-м и 5-м классами – 1679 рублей.

С 2013 года акциз на бензин "Евро-5" будет на 3417 рублей ниже, чем на "Евро-4", в 2014 году разница вырастет до 3759 рублей.