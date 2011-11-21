Путин: в российской налоговой системе еще много нерешённых вопросов

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21 ноября 2011, 17:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести24.

Процедура подготовки и подачи отчётных налоговых документов в России должна быть упрощена, заявил в понедельник на конференции "Налогообложение – современный взгляд" премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Нужно упрощать процедуры подготовки и подачи отчетных документов, избавлять людей и компании от лишних бумаг, запутанного документооборота, от необходимости держать громоздкие бухгалтерские службы, - сказал Владимир Путин.

"Особый акцент должен быть сделан на широкое внедрение современных технологий," - заявил премьер.

Глава российского правительства обратил внимание собравшихся на то, что в российской налоговой системе еще много нерешённых вопросов.

Путин отметил, что с 1 января 2012 года в силу вступят поправки, касающиеся налогового контроля при трансфертном ценообразовании. Премьер надеется, что это позволит свести к минимуму возможности для ухода от налогов и необоснованного снижения налоговой базы, передаёт ИТАР-ТАСС. Основным критерием для правительства при разработке поправок, как признался Путин, было то, что изменения не должны создать трудности для добровольных налогоплательщиков.