Минфин РФ не планирует повышать налоги в ближайшие 5-6 лет

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21 ноября 2011, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

И.о. министра финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы в ближайшее время не повышать налоги и оставить налоговую систему в покое на 5-6 лет.



Выступая на Международной научно-практической конференции "Налогообложение - современный взгляд", Антон Силуанов сообщил в понедельник: "Если мы и будем принимать дополнительные расходные обязательства, то будем искать ресурсы внутри уже принятого бюджета. Наша позиция в том, чтобы налоги не увеличивать, налоговая политика должна быть в ближайшее время стабильной, мы должны посмотреть на нее и оставить ее в покое предположительно на ближайшие 5-6 лет, чтобы не менять существенно правила игры в этой области", - подчеркнул и.о. министра финансов.



По его словам, согласно трехлетнему бюджетному плану, в рамках которого уже определена налоговая политика, увеличение налогового бремени - это крайний случай, "в планах Минфина нет таких решений об увеличении налогового бремени. Наша позиция - не менять, не пересматривать в целом объем налогов", - цитирует Силуанова ИТАР-ТАСС.