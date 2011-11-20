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//Экономика

Лукашенко: рубль мог бы быть единой расчетной валютой в Евразийском Союзе

20 ноября 2011, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российский рубль мог бы стать единой расчетной валютой в Евразийском Союзе. По словам белорусского президента,  очень настойчиво и несколько чрезмерно настойчиво он на этом давно уже настаивает.

"Давайте перейдем в наших расчетах на национальную валюту, давайте на российский рубль", - сказал Лукашенко в интервью программе "Вести в субботу"  на телеканале "Россия 1".Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо как следует продумать, поскольку "спешка, непродуманность, непросчитанность вариантов может привести к тому, что сегодня происходит в Европе"."Почему мы рассчитываемся с вами за энергоносители, за сырье, за прочее, что мы у вас покупаем, мы покупаем доллар, потом везем, платим его вам и так далее", - отметил президент Белоруссии.

По его мнению, у российского рубля "очень много составляющих, чтобы представлять всем интерес".

ИЧ

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