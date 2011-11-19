Христенко: Рубль имеет все шансы стать резервной валютой Евразийского союза

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19 ноября 2011, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Рубль с большей долей вероятности может стать резервной валютой Евразийского союза. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли России Виктор Христенко.



В интервью радиокомпании «Голос России» и телеканалу Russia Today Христенко отметил, что российское Правительство "начало процесс по формированию международного финансового центра в России". "И в значительной степени это базировалось на устойчивости, на возможности использования рубля в качестве резервной валюты. В этом смысле, наверное, процессы, которые шли в России, не останутся без внимания в интеграционных процессах", - заявил Христенко.



По словам главы Минпромторга, «с 1 января 2012 года на пространстве трех стран вступает в силу пакет из 17 соглашений, который формирует Единое экономическое пространство». «И уже вслед за таможенно-тарифной политикой, за таможенным регулированием, общей внешней границей появляются новые направления. Конкурентная политика, тарифная политика, естественные монополии, координация валютной и кредитно-денежной и так далее», - отметил министр.

Ранее президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что Евразийский экономический союз избежит проблем еврозоны, так как не является "конгломератом разрозненных стран".