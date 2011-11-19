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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Расходы Европейского Союза в 2012 году ограничили до 129 млрд евро

19 ноября 2011, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Брюсселе минувшей ночью было достигнуто соглашение об ограничении расходной части бюджета Европейского Союза на 2012 год до 129 миллиардов евро. Соглашение подписали представители 27 стран ЕС.

Эта сумма на 2% больше по сравнению с 2011 годом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заместителя министра финансов Польши Яцека Доминика, который являлся председателем на встрече. По его словам, договоренность между 27 странами была достигнута единогласно. Причиной введения ограничений стала необходимость европейских правительств идти на сокращения своих бюджетов и введения мер жесткой экономии в условиях долгового кризиса.

Евротандем Ангелы Меркель и Николя Саркози (сокр. «Меркози». – Прим. «АН») продолжает «свою борьбу» за спасение евро.

ЕЛ

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