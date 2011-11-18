Христенко: президенты пока вопрос о единой валюте в ЕЭС не ставили

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18 ноября 2011, 17:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта unian.net

В Евразийском экономическом союзе ввод единой валюты станет возможным не раньше, чем будет организовано единое экономическое пространство, сообщил в пятницу Виктор Христенко.

Глава Минпромторга РФ возглавит коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на ближайшие четыре года.

По словам Виктора Христенко, сначала необходимо решить задачи по созданию самого Евразийского экономического союза, а уже после создания единого экономического пространства может встать вопрос и об организации единой валюты.

"Президенты пока этот вопрос не поставили", - заявил он, передаёт РИА Новости.

Напомним, в пятницу президенты России, Белоруссии и Казахстана Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев провозгласили переход к новому этапу интеграционного строительства - Единому экономическому пространству, начертили курс дальнейшего сближения "тройки" и договорились о создании наднационального органа управления интеграцией - Евразийской экономической комиссии, подписав соответствующие документы по итогам саммита в Москве.