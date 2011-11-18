Медведев внёс в Госдуму договор о Евразийской экономической комиссии

//Экономика

18 ноября 2011, 15:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Дмитрий Медведев внёс в Госдуму законопроект о ратификации договора о Евразийской экономической комиссии, подписанный в пятницу с Белоруссией и Казахстаном.

"Я сейчас сделаю один простой шаг и внесу соответствующие документы в Государственную Думу. Я прямо в присутствии коллег подписываю письмо председателю Госдумы с предложением о ратификации договора о Евразийской экономической комиссии", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с главами Белоруссии и Казахстана, ставя подпись под документом.