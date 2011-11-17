В Хабаровске обсудили влияние банковской системы на реальный сектор экономики

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17 ноября 2011, 13:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

aiss.gov.ru

Главной темой очередного заседания экономического совета при Губернаторе края, прошедшего под председательством академика РАН Павла Минакира, стало влияние банковской системы на реальный сектор экономики.



Основная полемика развернулась вокруг доклада завсектором Института экономических исследований ДВО РАН Елены Агешиной, в котором она продемонстрировала зависимость темпов экономического развития от банковской кредитной политики. Приведенные в докладе аналитические данные показали, что когда в экономике края наблюдался спад, в банковском секторе, наоборот, происходило активное накопление капитала. Населению и частному бизнесу выдавали в основном краткосрочные кредиты, за счет которых они могли оперативно решать свои финансовые проблемы. На тот момент такая кредитная политика удовлетворяла как заемщиков, так и банки. Она позволила повысить оборачиваемость денежных средств, что в совокупности с мощной государственной поддержкой производственных секторов помогло в кратчайшие сроки вернуть экономику региона к докризисным показателям.



Сегодня же большинство крупных предприятий нуждается не в краткосрочных займах, а в «длинных деньгах» под инвестирование производственных отраслей. И, как заметили участники заседания, нынешняя коммерческая банковская система совершенно не заинтересована обслуживать потенциально опасные долгосрочные операции, сообщает РИА "АмурПРЕСС".



«Банки фактически бойкотируют долгосрочные инвестиционные проекты. Если кредиты до трех лет выдаются под 10% годовых, то, как только речь заходит о сроках в пять и более лет, банковская система тут же отвечает заградительными ставками. Проценты по таким кредитам, как минимум, - 12-14% годовых. Даже для крупного бизнеса - это тяжкое бремя. Не влияет на сокращение ставок и снижение инфляции, которая в этом году составит около 7%», - отметил председатель совета по предпринимательству при Губернаторе края Сергей Степанов.



В свете вышесказанного эксперты пришли к выводу, что в Хабаровском крае назрела острая необходимость дополнительной государственной поддержки долгосрочных инвестиционных вложений. Так, в начале ноября при региональном отделении Внешэкономбанка был зарегистрирован фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья. В ближайшее время его специалисты приступят к разработке и последующему финансированию крупных инвестиционных проектов. Также на рынке кредитования малого и среднего бизнеса успешно действует краевой фонд поддержки малого предпринимательства. Тем не менее, экономисты рекомендовали рассмотреть возможность создания специального инвестиционного фонда, деятельность которого будет направлена исключительно на финансирование долгосрочных вложений в местное производство.