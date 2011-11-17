Путин: Уровень годовой инфляции планируется снизить до 3%

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17 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Уровень годовой инфляции планируется снизить до 3-3,5%, заявил председатель правительства Владимир Путин. По его словам, низкий рост цен будет достигнут в "краткосрочной или среднесрочной перспективе".



Также премьер-министр напомнил, что по итогам 2011 года дефицит федерального бюджета России будет сведен к нулю. На 2012 год, по словам Путина, запланирован дефицит бюджета в 1,5 процента от ВВП, но финансовый документ был составлен с расчетом на низкие цены на нефть. Ранее Министерство финансов сообщило о том, что профицит бюджета России в 2011 году составит 0,3%от ВВП (около трех миллиардов долларов). Планировалось, что Россия сможет выйти на бездефицитный бюджет только к 2015 году, но из-за растущих цен на нефть доходы казны превысили расходы уже в первой половине 2011 года.