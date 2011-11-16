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//Экономика

К началу 2012 года Россия преодолеет кризисный спад в экономике - Путин

16 ноября 2011, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава российского правительства РФ Владимир Путин заявил в среду на встрече с ведущими бизнесменами Германии, что Россия окончательно преодолеет кризисный спад в экономике к началу 2012 года.

Владимир Путин сказал, что "по итогам января – сентября 2011 года ВВП страны увеличился на 4,2%. К началу 2012 года планируем полностью преодолеть кризисный спад в экономике", - цитирует премьера Интерфакс.

По словам главы правительства, за три квартала 2011 года объем промпроизводства вырос на 5,2%, а "после прошлогодней засухи восстанавливается и сельское хозяйство: в этом году здесь ожидается рост порядка 14%".

Экономисты считают, что главная угроза для будущего экономического роста России – это долговой кризис в Европе и США, который может спровоцировать падение цен на нефть. Возможность избежать рецессии очень мала. Однако эксперты полагают, что вступление России в ВТО может стать поддержкой для российской экономики и поможет в этом случае не зависеть от скачков цен на сырье.

В свое время бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявлял, что очередного мирового экономического кризиса не избежать, но Россия к нему готова лучше остальных стран.

СБ

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