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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Украина и Россия договорились о цене на газ

16 ноября 2011, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Украина и Россия договорились о новой цене на газ. Источник в правительстве Украины сообщил, что подписание соответствующих документов ожидается в ближайшие дни.  Новую цену для Украины на российский газ не указали.

В "Газпроме" данную информацию комментировать не стали, передает РИА Новости.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла о том, что договоренности между двумя странами могут быть достигнуты в ближайшее время, но этого не происходило. Накануне украинские источники сообщали, что согласованная цена составит 220-230 долларов за тысячу кубометров притом, что в четвертом квартале цена газа для Украины составляет около 400 долларов.

Украина пытается убедить Россию снизить цену на газ, которую считает завышенной и несправедливой.  В конце октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что Украине и России осталось согласовать всего несколько направлений для завершения переговоров по пересмотру газовых контрактов.

Для Украины уже действует скидка в размере 30% от контрактной цены российского газа, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. Договоренность о скидке была достигнута в апреле 2010 года одновременно с продлением срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы.

ИЧ

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