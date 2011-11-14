Путин: На Гособоронзаказ-2012 предусмотрено почти 900 млрд рублей

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14 ноября 2011, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Объем Гособоронзаказа на 2012 год составляет 880 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Владимир Путин. По словам премьера, такие значительные ассигнования на Гособоронзаказ еще не направлялись.



Путин напомнил о том, что в текущем году на закупку и модернизацию техники и вооружения, на НИОКР по оборонной тематике из федерального бюджета выделено порядка 750 млрд рублей. "Это в полтора раза больше, чем в 2010 году, - сказал Путин. - В 2012 году на эти цели мы предусмотрели еще больше - порядка 880 млрд рублей". "Здесь крайне важна слаженная работа всех ведомств, прежде всего Минобороны и предприятий ОПК", - цитирует председателя правительства ИТАР-ТАСС. Необходимо обеспечить ритмичное исполнение уже действующих долгосрочных контрактов, отметил премьер. "Срыв сроков поставок недопустим", - подчеркнул Путин.