//Экономика

13 ноября 2011, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта inotv.rt.com

Сокращение числа стран еврозоны может нанести непоправимый ущерб европейской валюте, заявил в воскресенье президент России Дмитрий Медведев, выступая на Деловом саммите организации АТЭС в Гонолулу.

"Если будет запущен так называемый процесс евроинтеграции "два-ноль", это может нанести непоправимый ущерб самой идее евро, ведь если количество стран еврозоны будет уменьшаться, не факт, что это сделает валюту более устойчивой", - сказал глава российского государства.

Дмитрий Медведев отметил, что евро обслуживает страны с разным уровнем развития экономики и "в этом слабость конструкции".

"Но теперь с этим ничего не поделаешь, теперь из этой ситуации нужно всем государствам Евросоюза выходить", - отметил глава РФ.

Говоря о роли евро в мировой экономике, Дмитрий Медведев добавил, что если бы в 2008-2009гг. этой валюты в качестве мировой резервной не было, то экономическая ситуация была бы еще сложнее, передает RBC.

Напомним, 10 ноября партия Христианско-демократический союз, которая входит в правящую коалицию в Германии и которую возглавляет канцлер Ангела Меркель, предложила внести изменения в договор о Евросоюзе. В частности, она предлагает разрешить странам-должникам выходить из еврозоны, не теряя при этом членства в ЕС. Решение по этому вопросу будет принято на предстоящей неделе.

Кроме того, в СМИ просочились сведения о том, что Меркель и Саркози обсуждают создание новой еврозоны, в которую войдет меньшее количество стран, чем сейчас, сама канцлер Германии эти слухи опровергает.