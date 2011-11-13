Медведев: мы не против того, чтобы японский бизнес инвестировал в наши Курилы

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13 ноября 2011, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в воскресенье, что Россия не против развития японского бизнеса и приветствует приход инвесторов из Японии на Курильские острова.

"Мы ждем японских инвестиций", - сказал российский президент, отвечая на вопросы участников Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Есть проблемы, которые отягощают наши отношения - это отсутствие мирного договора и территориальный вопрос", - заявил Дмитрий Медведев, подчеркнув при этом, что позиция Москвы остается неизменной и основана на исторических фактах и документах.

Президент также подчеркнул, что острова Курильской гряды принадлежат России, поэтому руководители страны имеют полное право совершать туда свои поездки. В то же время глава государства подчеркнул, что считает разумным не драматизировать эту ситуацию.

"Мы не против того, чтобы туда приходили японские инвестиции, только рады этому, и мы не против того, чтобы туда приезжали японские специалисты, чтобы мы совместно эксплуатировали эти острова", - сказал Дмитрий Медведев, сообщает РБК daily.

При этом российский президент подчеркнул, что, по его мнению, "экономика должна идти впереди" в решении подобных проблем.

"Это вообще правильно, потому что экономика определяет нашу жизнь, а политика иногда все портит", - отметил глава России.