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//Экономика

Кудрин предсказал переход финансового кризиса в экономический

13 ноября 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Кудрин предсказал переход финансового кризиса в экономический

В мире в настоящее время развивается финансовый кризис. Бывший глава Минфина России Алексей Кудрин считает, что с большой долей вероятности, финансовый кризис в скором времени  перейдет в экономический.

На международной финансовой конференции, организованной Сбербанком, в субботу, 12 ноября, Кудрин сказал: "С точки зрения того бикфордова шнура, который зажегся и уже горит, мы вступаем в кризис".

По словам экс-министра, он считает реалистичным сценарием оценку стоимости выхода из кризиса для еврозоны в 2-3 триллиона долларов. Алексей Кудрин также сообщил, что считает "битву за Грецию" проигранной, и борьба идет в настоящее время за более крупные экономики еврозоны, передает Интерфакс. Кудрин предполагает вероятность сокращения числа стран еврозоны в результате кризиса.

Согласно прогнозу экс-главы Минфина, у мира есть шанс урегулировать кризис, но он очень небольшой. Он считает, что кризис будет распространяться на другие зоны мира и США.

"Мы будем балансировать на очень низком темпе роста, или все-таки начало второй рецессии", - заявил Кудрин, отметив, что Россия находится в несколько более выгодном положении, чем другие развитые страны.  "Благодаря низкому объему госдолга и солидным золотовалютным резервам", - пояснил он, по его словам, Россия также испытает трудности за счет низких цен на нефть в ближайшие 10 лет.

ИЧ

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