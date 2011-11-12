Герман Греф: присоединие России к ВТО привлечёт внешних инвесторов
12 ноября 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Никаких опасностей для экономики России после присоединения страны к ВТО не будет, заявил в субботу глава Сбербанка РФ. По словам Германа Грефа, это значимое событие для страны, которое сделает её более привлекательной для инвестиций.
В качестве примера Греф привёл вступление в ВТО Китай, что привело к значительному росту инвестиций в эту страну, сообщает радио "Маяк". Греф также добавил, что политика России становится более надёжной, предсказуемой и понятной инвесторам.