Герман Греф: присоединие России к ВТО привлечёт внешних инвесторов

Никаких опасностей для экономики России после присоединения страны к ВТО не будет, заявил в субботу глава Сбербанка РФ. По словам Германа Грефа, это значимое событие для страны, которое сделает её более привлекательной для инвестиций.

В качестве примера Греф привёл вступление в ВТО Китай, что привело к значительному росту инвестиций в эту страну, сообщает радио "Маяк". Греф также добавил, что политика России становится более надёжной, предсказуемой и понятной инвесторам.