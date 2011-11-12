Кудрин: В ближайшие 2 года России потребуется пересмотреть военные расходы

В Ближайшие два года России потребуется пересмотреть военные расходы. Такое мнение высказал бывший министр финансов Алексей Кудрин. По бюджетным расходам она вышла за возможный предел, считает Кудрин.



"Этот предел преодолен, и повышение военных расходов на 3% ВВП в ближайшие годы ничем не обеспечено", - цитирует экс-министра РБК. По словам Кудрина, в трехлетнем бюджете примерно наполовину повышение военных расходов связано с снижением финансирования всех других отраслей. "Наполовину с сохранением дефицита бюджета при цене на нефть в 100 долл. за барр. Это, мне кажется, потребует пересмотра уже в ближайшие два года", - отметил Кудрин. По его словам, необходимо повышать эффективность бюджетных расходов. "Здесь у нас резерв. Необходимо повышение эффективности в 3-5 лет на 10-20% расходов", - отметил экс-министр финансов.