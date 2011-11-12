"Авианову" ликвидируют

Владельцы ООО "Авианова" решили ликвидировать компанию. Росавиация пока не аннулировала сертификат "Авиановы" в надежде на то, что бизнес будет возрожден. Компания столкнулась с финансовыми проблемами еще в начале года.



Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта "Авиановы" 11 октября. В среду, 9 ноября, глава ведомства Александр Нерадько сказал журналистам, что Росавиация готова отложить принятие решение об аннулировании лицензии дискаунтера на три месяца. Однако на этот момент в ЕГРЮЛ сведения о принятии решения о ликвидации компании уже были внесены. Эта запись появилась 7 ноября, передает Вести.ру. Владельцы дискаунтера - инвестиционное подразделение "Альфа-групп" (ему принадлежит 51%) и американский инвестфонд Indigo Partners - в последние месяцы находились в состоянии конфликта.