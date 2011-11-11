Сеть кофеен Starbucks откроет рестораны здорового питания

Starbucks запускает новый проект. Как обещают руководители популярной во всем мире сети кофеен, уже в 2012 году Starbucks откроет новые рестораны, ориетированные на здоровое питание.



Компания уже купила калифорнийского производителя соков премиум-класса Evolution Fresh за 30 миллионов долларов. Первый ресторан новой сети, которая еще не получила название, будет открыт в первой половине 2012 года. Стремление Starbucks диверсифицировать свой бизнес аналитики объясняют стремление корпоративной стратегией корпорации, в основе которой лежит многократное увеличение объемов продаж в ближайшие годы. Starbucks принадлежат 17 тысяч кофеен в 55 странах мира, пишет Газета.Ru.