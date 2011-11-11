Дмитрий Медведев: Россия выдержит вторую волну кризиса

У России есть хорошие шансы на преодоление возможной второй волны мирового экономического кризиса, заявил президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ситуация в России выглядит лучше, чем во многих европейских странах.



"Прогнозы сейчас очень разные, но в целом ситуация в нашей стране выглядит сегодня даже несколько лучше, чем во многих европейских странах", - цитирует президента РИА Новости. "Мы, несмотря на сложности последнего периода, сейчас обеспечили неплохой рост ВВП, в этом году где-то в районе 4-4,5% будет. Я напомню, что в Евросоюзе и США этот рост будет от 0 до 1%", - сказал Медведев в пятницу на встрече с рабочими на Амурском кабельном заводе. "Выдержим, не волнуйтесь", - пообещал Медведев.

За последние годы, по словам Медведева, несмотря на период экономического кризиса, в стране снижалась инфляция, которая в 2011 году будет самой низкой за всю историю современной России - в районе 7%.