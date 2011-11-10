В Белоруссии в десятый раз за год подорожал бензин

В Белоруссии уже десятый раз за год подорожали бензин и дизтопливо. За литр 80-го бензина теперь придется заплатить 4900 белорусских рублей, за 92-й и 95-й — 5150 и 5550 рублей (18 и 19,5 российских рублей). Дизтопливом заправляются по 5750 рублей.



Ранее подорожание топлива в Белоруссии произошло меньше месяца назад, 16 октября. Концерн «Белнефтехим» объясняет подорожание топлива продолжающимся снижением курса белорусского рубля.



Пресс-служба концерна сообщала, что пересмотр цен на нефтепродукты произведен в связи с девальвацией белорусского рубля в целях уменьшения убытков нефтеперерабатывающих заводов при реализации автомобильного топлива на внутреннем рынке и снижения его спекулятивного вывоза за пределы страны из-за значительного диспаритета цен на автомобильное топливо в Беларуси и соседних государствах.



