Медведев: России нужны высококвалифицированные иностранные кадры (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил главе Федеральной миграционной службы Константину Ромодановскому активизировать работу по созданию благоприятных условий для привлечения в страну высококвалифицированных иностранных специалистов.

"Нужно стараться создавать все условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в нашу страну, помогать им, помогать их семьям адаптироваться к нашим условиям. Что касается представителей других профессий, то они тоже нам нужны, и к ним должны применяться другие критерии. Но их пребывание должно более жестко нормироваться со стороны вашей службы", - заявил глава государства. Медведев особо подчеркнул: России нужны высококвалифицированные кадры.

Ромодановский ответил на вопрос президента, как въезжают, на каких началах и с какими последствиями для себя иностранные специалисты: "Здесь два порядка: либо они въезжают – заранее себя обозначают, и мы оформляем их здесь как высококвалифицированных специалистов, либо второй порядок: они уже работают здесь и меняют свою ипостась с обычного работника на высококвалифицированного специалиста без выезда из страны".