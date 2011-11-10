Россия после вступления в ВТО снизит пошлины на некоторые товары

После присоединения России к ВТО импортные пошлины, вводившиеся в период кризиса в 2008-2009 годах, будут понижены до исходного уровня. Руководитель российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО в Женеве, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков пояснил, что в настоящее время в Таможенном союзе действует единый таможенный тариф, который включает антикризисные пошлины, и поэтому он будет скорректирован.

"Если мы возьмем тариф, который был в РФ до кризиса, то этот тариф 2007 года не изменится", - сказал Медведков, уточнив, что с момента присоединения к ВТО снизятся только антикризисные пошлины, передает РИА Новости. Экспортные пошлины Россия согласилась ограничить в отношении более чем 700 товаров. Россия снизит среднюю ставку импортных пошлин на сельхозпродукцию до 10,8% с 13,2%, на промтовары – до 7,3% с 9,5%, сообщили в ВТО.

Окончательные ставки таможенных пошлин более чем на треть тарифов вступят в силу в день вступления, еще четверть тарифов снизится спустя три года. Самый долгий период вступления в силу – восемь лет для птицы, семь лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов», – говорится в сообщении.

Москва и Тбилиси подписали в среду в Женеве соглашение по вступлению России в ВТО, в ходе переговоров подписан компромиссный вариант соглашения, разработанный при посредничестве Швейцарии.