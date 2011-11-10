МЭР РФ: протокол о присоединении России к ВТО одобрен

Россия станет членом Всемирной торговой организации к середине следующего года, заявил в четверг в Женеве глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

10 ноября рабочая группа по вступлению России в ВТО одобрила протокол о присоединении, включая обязательства Москвы обеспечить доступ на рынок товаров и услуг. Рабочая группа рекомендовала также министерской конференции принять Россию в ВТО уже 15-17 декабря, передаёт радио "Маяк".

Напомним, накануне в Женеве Россия и Грузия подписали двустороннее соглашение, устраняющее последнее препятствие на пути присоединения РФ к ВТО. Документ касается таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами.