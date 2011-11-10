Доля атомной энергии будет увеличиваться

Об этом говорится в докладе (World Energy Outlook) Международного энергетического агентства (МЭА). Доля атомной энергетики в общемировой выработке электроэнергии вырастет до 2035 года на 70%, что лишь немногим меньше, чем прогнозировалось до событий на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

В документе отмечается: события на атомной станции «Фукусима» поставили под сомнение роль атомной энергетики в будущем, хотя и не повлияли на политику в Китае, Индии, России и Корее. Эти страны активно наращивают атомные мощности.

Эксперты МЭА считают, что если в мире произойдет масштабный отказ от атомной энергетики, это с одной стороны, создаст более благоприятные возможности для возобновляемых источников энергии, но с другой будет способствовать увеличению спроса на ископаемые виды топлива. В итоге рост глобального спроса на уголь вдвое превысит экспорт энергетических углей из Австралии. А рост спроса на газ составит две трети текущего экспорта этого вида топлива из России. В конечном итоге цены на энергоносители будут расти. Усилится обеспокоенность по поводу энергетической безопасности, борьба с изменением климата осложнится, а расходы на нее возрастут. Последствия будут особенно тяжелыми для тех стран, которые, располагая ограниченным запасом национальных энергетических ресурсов, планировали активно использовать атомную энергетику. Кроме того, странам с быстро растущей экономикой станет значительно сложнее удовлетворять свои увеличивающиеся потребности в электроэнергии.

После событий на японской АЭС только Германия заявила об отказе от использования и развития в стране атомной генерации.

Мнение экспертов:

Владимир Скляр, аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал»:

- Многие правительства скоро опять станут поднимать вопрос об увеличении доли атомной электроэнергетики. В Чехии, например, объявили о планах постройки 15 новых энергоблоков в перспективе до 2030 года. В Польше также активно пытаются продвинуть тему постройки АЭС. Фактически есть правительства, которые уже сейчас понимают неизбежность зависимости от атомной электроэнергетики, и, соответственно, они займут ту нишу, которую освобождает Германия. Если посмотреть статистику, фактически на АЭС «Фукусима» погибли три человека (двое - в результате разрушения здания в момент землетрясения и один в ходе работ по ликвидации последствий аварии из-за сердечного приступа, причиной которого стали большие нагрузки при работе в защитном костюме – прим. ред.). В Китае в угольных шахтах каждый день гибнут 17 человек. Кроме того, статистика ООН утверждает: несколько десятков тысяч человек в год умирает из-за глобального потепления, которое является, в том числе, и результатом большой зависимости от угольной и газовой электроэнергетики. Фактически отказ от АЭС создает ограниченный выбор. Если речь идет об увеличении угольной генерации, то тут следует помнить, что Европейский союз взял на себя обязательства снизить выбросы парникового газа к 2020 году на 20% по сравнению с 1990-м, и активный ввод угольной генерации не позволит это сделать. Если говорить об увеличении доли газовой генерации, то тогда придется открыто признавать еще большую зависимость от поставок энергоносителей из России - другой альтернативы пока не предвидится, - что тоже является существенным вопросом для всего Евросоюза.

Леонид Гусев, старший научный сотрудник Аналитического центра МГИМО, к. и. н.:

-Прогноз развития мировой энергетики, подготовленный Международным энергетическим агентством, подтверждает тот факт, что в мире вряд ли смогут отказаться от атомной энергетики в обозримом будущем. Экономика многих стран очень сильно завязана на работе АЭС, и ликвидировать их невозможно, особенно в таких государствах, как Франция, Канада и т.п. Даже в той же Японии, несмотря на аварию, не смогут отказаться от атомной энергетики. Японцам сложно использовать традиционные источники электроэнергии в силу отсутствия месторождений газа и угля. К тому же, в случае отказа от атомной электроэнергетики цены на энергоносители резко вырастут.

Сами эксперты МЭА подтверждают тот факт, что последствия будут особенно тяжелыми для тех стран, которые, располагая ограниченным запасом национальных энергетических ресурсов, собирались активно использовать атомную энергетику. Кроме того, государствам с быстро растущей экономикой станет значительно сложнее удовлетворять свои потребности в электроэнергии.

Помимо экономического аспекта очень важен и экологический момент. По большому счету, АЭС, если они надежно защищены, не дают никаких выбросов, в отличие от традиционных источников энергии. Тем более, сейчас строятся более защищенные, надежные станции. Защитные механизмы совершенствуются с каждым годом все больше и больше. Да и статистика показывает, что на протяжении десятков лет не так часто случаются инциденты на АЭС, как того опасаются люди.

Поэтому некоторый всплеск отказов от использования АЭС в той же Европе (если это можно назвать всплеском, учитывая, что пока отказываться собираются Германия и Бельгия, да и то на определенных условиях) не будет долговременным, тем более что в дальнейшем атомные станции продемонстрируют свою надежность в связи с развитием новых технологий. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в последние годы атомная электроэнергетика усиленно развивалась. Такие страны как Китай, Иран, Индия строят атомные электростанции и заявляют, что будущее за АЭС. Например, представители Ирана на вопрос, зачем стране, имеющей огромное количество нефти и газа, атомные электростанции, отвечали, что эти ресурсы исчерпаемы, а атомная электроэнергия – энергия будущего. В Армении, которая после страшнейшего землетрясения законсервировала свою атомную станцию, несколько лет назад ее снова запустили, потому что у них отсутствуют альтернативные источники электроэнергии.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК «Ленмонтажстрой»:

-Учитывая прогнозы OPEC относительно цен на нефть о росте барреля сырья до 133 доллара к 2035 году с прогнозного уровня в 85-95 долларов за баррель до 2020 года - на 40%-56%, в будущем мировая экономика будет под давлением. Если для развитых стран, производящих и экспортирующих технологии и капитал, это не станет существенным препятствием, так как они хорошо адаптированы к таким условиям и давно вывели ресурсоёмкие производства, то для развивающихся государств может стать причиной существенного замедления темпов экономического роста. В такой ситуации развивающиеся страны, теряющие конкурентные преимущества из-за роста себестоимости производства, будут вынуждены искать ответные меры.

Одним из вариантов может стать развитие атомной генерации электроэнергии, способной дёшево заменить текущие и будущие потребности в энергоносителях. Даже в Европе ряд стран, таких как Чехия или Франция, не собираются отказываться от АЭС, предпочитая сохранять и развивать отрасль в расчёте на возможность будущего экспорта в страны, отказавшиеся от мирного атома, такие как Германия и Бельгия. В развивающихся странах - Китае, России, Индии и Латинской Америке - атомная отрасль активно развивается, и в ближайшие десятилетия именно в этих странах будет большее число вводов АЭС, которые позволят сохранить стоимость энергии на низких уровнях, снизив долю генерации от невозобновляемых источников, зависимых от мировой конъюнктуры цен на энергоносители.