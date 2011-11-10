В Москве может появиться новая энергосбытовая компания

В Москве к концу 2012 года может появиться новая энергосбытовая компания. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Александр Татарников.



Новая сбытовая компания, рассказал Татарников, будет осуществлять покупку-продажу всех видов топливных ресурсов (тепла, электричества, топлива и высвобождающиеся излишки). По его словам, новая компания могла бы решить ряд проблем, возникающих сейчас на рынке. В частности, в настоящий момент между поставщиком и потребителем электроэнергии стоят гарантирующие поставщики, то есть потребитель никак не влияет на производителя. "С возникновением новой сбытовой компании, которую предлагается создать, у потребителей появляется реальная возможность прямого влияния на производителя. Кроме того, будет происходить 15-30-процентное снижение тарифа на электроэнергию", - цитирует Татарникова РБК.