С прилавков магазинов исчезнет дешевое полусладкое вино

С прилавков российских магазинов в середине 2012 года исчезнет дешевое полусладкое вино. С 1 июля будущего года вступают в силу положения обновленного закона "О госрегулировании алкогольного рынка".



Как пишет газета "РБК daily", согласно документу, все вина, изготовленные с применением добавок, в том числе подсластителей, будут признаны винными напитками. Акцизы на подобную продукцию единовременно взлетят в пять раз. Цена таких вин в результате удвоится, что сделает их производство нерентабельным. На сегодняшний день вином в России считается любой виноградный алкогольный напиток, приготовленный без добавления этилового спирта.



Большой пакет поправок в федеральный закон "О госрегулировании алкогольного рынка" был принят

летом 2011 года. Поправки расширяют классификацию вин: появились натуральные вина, фруктовые, ликерные, а также винные напитки. Теперь винами могут называться только классические сухие вина, изготовленные без всяких вкусовых добавок.