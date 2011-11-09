Новые контракты по газопроводу «Северный поток» пойдут с 2012 года

Новые контракты по газопроводу «Северный поток» пойдут только с 2012 года после ввода второй нитки газопровода. Об этом заявил заместитель главы «Газпром экспорта» Сергей Челпанов. «Новые долгосрочные контракты пойдут со следующего года и оцениваются в 22 млрд куб метров», - цитирует Челпанова ИТАР-ТАСС. Эти объемы пока не учитываются в экспортных планах Газпрома, который ожидает увеличения экспорта газа в 2012 году на 10-12 млрд куб метров.