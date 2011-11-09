Цена нефти может превысить 200 долларов за баррель уже в 2012 году - эксперты

Эксперты утверждают, что цена нефти может превысить 200 долларов за баррель уже весной 2012 года, если Израиль и Иран не прекратят "словесную" перепалку, которая может привести к реальным боевым действиям.



Газета Financial Times пишет, что цена нефти марки Brent уже достигала в ходе торгов 115 долларов за баррель на фоне "словесной войны" между Израилем и Вашингтоном с одной стороны и Тегераном с другой из-за ядерной программы Ирана. В понедельник наблюдался уверенный рост на нефть марки Brent, а во вторник ее цена уже достигла максимума, который был зафиксирован в середине сентября этого года.



Издание утверждает, что в нынешних условиях балансирование на грани войны особенно опасно по трем причинам. Первая: нефтяной рынок уже страдает от перебоев поставок из Ливии, Йемена и Сирии из-за происходящих беспорядков в этих странах. Вторая причина: запасы сырой нефти, в частности в Европе, заметно снижаются. И третья причина: отправная точка для роста цены на нефть сегодня значительно выше, чем когда-либо ранее.



Министерство энергетики США заявило, что "цены на нефть продолжают испытывать на себе давление из-за перебоев с поставками в связи с политической нестабильностью в странах Ближнего Востока и Северной Африки". В среду стало известно, что США готовят новые санкции против Ирана после разоблачительного доклада МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), опубликовавшего во вторник доклад по ядерной программе Ирана, в котором говорится, что Тегеран работал над созданием ядерного оружия до 2003 года. Однако Иран назвал заявления МАГАТЭ выдуманными и беспочвенными.



Эксперты опасаются того, что в случае удара Израиля по ядерным объектам Ирана, последний закроет Ормузский пролив, через который транспортируется 15,5 млн баррелей в сутки и который находится под контролем Ирана. Именно такой сценарий может привести к тому, что цена нефти может превысить 200 долларов за баррель. Так считает Филипп Верлегер, независимый консультант, который верно предсказал взлет цен на нефть в августе 1990 года после вторжения Ирака в Кувейт.