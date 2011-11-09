В Женеве Россия и Грузия подписали соглашение по вступлению РФ в ВТО

Москва и Тбилиси подписали в среду в Женеве соглашение по вступлению России в ВТО, в ходе переговоров подписан компромиссный вариант соглашения, разработанный при посредничестве Швейцарии.



Данный документ предусматривает размещение на сухопутных участках границы международных наблюдателей, которые будут вести контроль за передвижением грузов на границе Абхазии и Южной Осетии.



Грузия до этого момента мешала России вступить в ВТО и только в конце октября, при помощи Швейцарии, Грузия согласилась на ультиматум, поставленный властями Евросоюза.



Россия пытается стать членом Всемирной торговой организации с 1993 года. Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО в конце апреля 2008 года, протестуя против распоряжения президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После войны в августе 2008 года и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявив Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, передает РИА Новости.