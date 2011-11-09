Товарооборот между Россией и Германией в этом году составит 70 млрд. доллар

Президент РФ Дмитрий Медведев и канцлер Ангела Меркель в Берлине в рамках официального визита российского президента в ФРГ накануне поздно вечером обсудили отношения между двумя странами и ситуацию в мире.

"Наши отношения не сводятся только к газу и нефти, мы занимаемся огромным количеством других проектов. Товарооборот в этом году составит фантастическую цифру – 70 миллиардов долларов. Это самый высокий, наверное, уровень торгово-экономического сотрудничества за всю историю российско-германских отношений. И это тоже очень хорошо, потому что это рабочие места, это развитие экономик и это просто развитие наших стран", - заявил Дмитрий Медведев.

"АН" сообщали, что во вторник, 8 ноября, в немецком городе Любмин на Балтийском побережье состоялась торжественная церемония открытия газопровода "Норд Стрим" - "Северный поток". Проект, в котором "Газпрому" принадлежит 51% акций, позволит доставлять из России в Европу по 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Другие акционеры проекта – немецкие компании БАСФ "Винтерсхалл" и "Е.ОН - Рургаз", голландская "Газ Юни" и французская "ГДФ Суэц".

Общая сумма инвестиций в "Северный поток" составила почти семь с половиной миллиардов евро. Символический вентиль газопровода раскрутили президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и премьер-министр Франции Франсуа Фийон.