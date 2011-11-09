Берлускони готов уйти в отставку при определенном условии

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони готов уйти в отставку, но при одном определенном условии. Берлускони уже сообщил президенту республики Джорджо Наполитано, что готов уйти, но чтобы парламент Италии принял пакет антикризисных мер, как того требует Евросоюз. Голосование состоится уже на следующей неделе.

Накануне в нижней палате итальянского парламента состоялось голосование по законопроекту об утверждении бюджетных расходов за 2010 год. Несмотря на то, что документ был принят ("за" поданы 308 голосов из 630 депутатов), в голосовании демонстративно не участвовал 321 депутат. Но формально премьер Италии не обязан сейчас подавать в отставку, поводом для которой может служить только вотум недоверия. После консультаций у Наполитано было решено, что Берлускони передаст ему свой мандат, но только после одобрения парламентом закона об антикризисных мерах и экономическом развитии. Данный документ должен быть подготовлен в кратчайшие сроки - согласно взятым Берлускони обязательствам перед ЕС - во избежание экономического краха, угрожающего всей зоне евро, передает ИТАР-ТАСС.

За последние недели партию "Народ свободы" Сильвио Берлускони покинул ряд депутатов - многие сторонники Берлускони давно требуют от своего лидера мер по политическому обновлению. Несмотря на все назревшие внутри НС и правящей коалиции разногласия и рост массового недовольства действиями (а порой, и бездействием) правительства, решающими факторами краха Берлускони стал экономический кризис, переживаемый Италией.