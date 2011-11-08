Газпромбанк выдаст украинскому «Нафтогазу» кредит на 550 млн долларов

Газпромбанк выдаст украинскому «Нафтогазу» кредит на 550 миллионов долларов для оплаты поставок российского газа в октябре. Для покрытия дефицита собственных средств и проведения своевременных расчетов компания вынуждена привлекать кредитные средства.



Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда». «Газпромбанк готов провести необходимую работу по организации финансирования для НАК «Нафтогаз Украины» в сумме до 550 млн долларов на срок до одного года по ставке 8,5% годовых под залог выручки по контракту на транзит природного газа с Газпромом», - говорится в опубликованном письме заместителя председателя правления банка Александра Муранова на имя главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина от 24 октября 2011 года, передает «Интерфакс».