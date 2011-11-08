За 10 месяцев инфляция в Белоруссии составила 89%. С учетом трехкратной девальвации белорусского рубля, "инфляция в своей основе имеет монетарный характер", заявил замминистра экономики Белоруссии Александр Ярошенко.



"По предварительным данным, за 10 месяцев этого года инфляция составила 89%", - цитирует Ярошенко "Интерфакс". Также замглавы Министерства экономики констатировал резкое замедление национальной экономики. "В четвертом квартале рост ВВП перейдет в зону отрицательных величин", - сказал Ярошенко.