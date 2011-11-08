Счетная Палата проверила работу госкорпораций

На заседании Совета Федерации РФ заместитель Председателя Счетной Палаты России Валерий Горегляд представил результаты проверок эффективности использования средств федерального бюджета российскими госкомпаниями.

В частности, Валерий Горегляд сообщил: «по Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с несвоевременным исполнением региональных программ властями субъектов Федерации средства фонда выделены не в полном объеме. И в результате в Фонд возвращены неиспользованные средства в общей сумме около 4 млрд. рублей».

По Росагролизингу заместитель председателя Счетной Палаты отметил, что бюджетные средства, выделенные в 2010 году, были использованы недостаточно эффективно. По данным Счетной палаты, ОАО «Особые экономические зоны» не использовало 37 миллиардов рублей из федерального бюджета, «что явно свидетельствует о низкой эффективности расходных средств федерального бюджета на формирование инфраструктуры этих зон».

Счетная Палата не выявила неэффективного использования средств федерального бюджета в Госкорпорации «Росатом».

-По корпорации «Росатом» неэффективное использование средств федерального бюджета не установлено, - заявил В. Горегляд. - О работе компании ОАО «Россельхозбанк». Мы отмечаем целый ряд, так скажем, позитивных моментов в его деятельности, связанных с тем, что более чем на 60 % в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились объемы кредитования населения, увеличились объемы кредитования агропроизводителей. В целом, общий объем ресурсов, представленных Россельхозбанком, приблизился к 1 трлн. рублей.

В. Горегляд сообщил и о том, что сегодня Счетная Палата анализирует деятельность РЖД. О результатах проверки железнодорожного ведомства Совет Федерации РФ будет обязательно проинформирован.

Государство приняло решение об увеличении уставных капиталов ряда государственных корпораций, которые демонстрируют эффективность своей деятельности и инвестируют средства в проекты, где предполагается высокая финансовая отдача. В частности, ГК «Росатом» реализует крупный проект по строительству АЭС в Турции по схеме «строй-владей-эксплуатируй». Валерий Горегляд отметил, что « такие вложения эффективны». Поэтому поддерживать российские высокотехнологичные компании необходимо.