Страны БРИКС выделят кредиты для стабилизации ситуации в еврозоне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что страны БРИКС готовы участвовать в усилиях по стабилизации ситуации в еврозоне, в том числе, страны БРИКС для этого готовы выделить кредиты.



На пресс-конференции глава МИД РФ сказал: "Знаем, что страны ЕС хотели бы пригласить другие крупные государства к участию в этих усилиях (по стабилизации). Эта тема, включая возможность предоставления финансовых ресурсов отдельным странам ЕС, обсуждалась на днях, когда лидеры стран БРИКС встречались "на полях" саммита "двадцатки".



Сергей Лавров подчеркнул, что "такая возможность существует. Наши страны будут готовы участвовать в этих общих усилиях, в том числе путем выделения кредитов по тем каналам, которые существуют в МВФ", цитирует министра ИТАР-ТАСС.