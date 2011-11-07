Российские международные резервы на 1 ноября достигли $525 миллиардов

По данным Банка России, международные резервы РФ за октябрь 2011 года увеличились на 1,7%, то есть, на 1 ноября 2011 года международные резервы достигли $525,557 миллиардов.



С начала 2011 года объем международных резервов вырос на 9,6%. При этом, валютные резервы за прошедший месяц составили $476,967 млрд, что на 0,9% больше показателя на 1 октября 2011 года, сообщает Банк РФ.



Уточним, к международным резервам страны относятся внешние активы, которые находятся под контролем органов денежно-кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса, для интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для аналогичных целей. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.